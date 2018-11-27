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Национальная лига студенческих клубов объединила 8 тыс. донских студентов

Общество

Ростовская область – опорная территория для развития НЛСК в России

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Национальная лига студенческих клубов объединила 8 тыс. донских студентов
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Команда комитета по молодежной политике Ростовской области на соревнованиях по волейболу в рамках мероприятия пляжный сейшн «Песок»

Ростов-на-Дону, 27 ноября 2018, 09:00 — REGNUM  Большую роль в формировании антинаркотического мировоззрения молодёжи играет вовлечение в здоровый образ жизни. С 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) реализует свою деятельность Всероссийская общественная организация «Национальная лига студенческих клубов» (НЛСК).

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, ключевые задачи организации — объединение студенческих клубов единой повесткой, формирование вектора развития клубного движения, выстраивание системы работы со студентами на межвузовском уровне.

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Пляжный сейшн «Песок»
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Пляжный сейшн «Песок»

Росмолодежью поддержана инициатива по определению Ростовской области опорной территорией для развития НЛСК в России. В деятельность «Национальной лиги студенческих клубов» вовлечено порядка 8 тыс. студентов, функционирует 180 студенческих клубов на базе образовательных организаций Ростовской области. В августе 2018 года Ростовская область стала пилотным субъектом Южного федерального округа для проведения двух молодёжных спортивно-развлекательных акций «Яркое лето». Охват составил более 1,5 тыс. человек.

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Фестиваль красок «Яркое лето»
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Фестиваль красок «Яркое лето»

С сентября 2018 года НЛСК реализует проект «Клубная студенческая неделя», который состоит из комплекса мероприятий, организуемых студентами: веломарафоны, соревнования по танцам и конкурс граффити, квесты по историческим местам Ростовской области.

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