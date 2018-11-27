Национальная лига студенческих клубов объединила 8 тыс. донских студентов

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Большую роль в формировании антинаркотического мировоззрения молодёжи играет вовлечение в здоровый образ жизни. С 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) реализует свою деятельность Всероссийская общественная организация «Национальная лига студенческих клубов» (НЛСК).

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, ключевые задачи организации — объединение студенческих клубов единой повесткой, формирование вектора развития клубного движения, выстраивание системы работы со студентами на межвузовском уровне.

Росмолодежью поддержана инициатива по определению Ростовской области опорной территорией для развития НЛСК в России. В деятельность «Национальной лиги студенческих клубов» вовлечено порядка 8 тыс. студентов, функционирует 180 студенческих клубов на базе образовательных организаций Ростовской области. В августе 2018 года Ростовская область стала пилотным субъектом Южного федерального округа для проведения двух молодёжных спортивно-развлекательных акций «Яркое лето». Охват составил более 1,5 тыс. человек.

С сентября 2018 года НЛСК реализует проект «Клубная студенческая неделя», который состоит из комплекса мероприятий, организуемых студентами: веломарафоны, соревнования по танцам и конкурс граффити, квесты по историческим местам Ростовской области.