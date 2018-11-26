В Индонезии предупредили об опасности наводнения и оползней на Яве и Бали

Джакарта, , 16:15 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии контролирует и анализирует погодные условия на островах Ява и Бали, где в течение последних нескольких недель идут дожди, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что, вероятно, стоит ожидать увеличение образования и роста дождевых облаков в регионе. Агентство отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить серьезные наводнения и оползни.

Глава отдела метеорологии Мулоно Прабово призвал общественность проявлять бдительность и осторожность, особенно с 26 по 30 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков наводнение уже произошло в индонезийской столице Джакарта. В настоящее время семь тысяч сотрудников полиции и военные пытаются справится с последствиями.

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