На форуме добровольцев в Москве выступят члены правительства России

Москва, , 15:49 — REGNUM В Москве в деловой программе Международного форума добровольцев примут участие зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, министр просвещения России Ольга Васильева и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Об этом сообщает пресс-служба Года добровольца в России.

Отмечается, что Голикова 3 декабря расскажет о федеральном проекте «Социальная активность», который позволит развивать волонтерское движение. В дискуссии «Роль сферы образования в социальных изменениях общества» примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, а министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обсудит с участниками перспективы медицинского волонтерства.

Сообщается, что форум состоится с 3 по 4 декабря на территории ВДНХ. Участниками его мероприятий станут 15 тыс. добровольцев из 120 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прошла завершающая Год волонтера масштабная экологическая акция «Чистая страна». Она состоялась в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области 24 ноября 2018 года.

Читайте также: Год волонтера завершит экологическая акция «Чистая страна»