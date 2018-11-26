Дефицит мест в детсадах в Кировской области исчезнет в 2020 году

Киров, , 15:48 — REGNUM Кировская область постепенно решает проблему нехватки мест в детских садах. В Кирове в 2018 году завершается строительство шести новых современных двухэтажных детских садов с бассейнами. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в 2019 году в регионе будет построено шесть детсадов. К концу 2020 года проблемы дефицита мест в детсадах будет решена на 100%. В 2019 году обеспеченность местами в детсадах составит 95%.

Также за 2016−2018 годы в области построено четыре новые школы. До этого практически 30 лет школ в Кировской области не строилось. Школы современные, хорошо оборудованные, с прекрасным набором спортивных сооружений, отметил глава региона.

«Для небольших городов с населением до 25 тыс. человек с крупными промышленными предприятиями, которые заинтересованы в притоке рабочей силы, можно сделать из школ полноценные культурно-образовательные центры с бассейном и концертным залом. Днём могли бы заниматься дети, а вечером приходить взрослые», — высказал идею Васильев.

Путин одобрил инициативу, но предупредил, что это должно быть не в ущерб детям и общеобразовательному процессу. «За этим Вам самому лично нужно будет следить. В принципе идея замечательная — родители будут приходить», — сказал президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, Кировская область включена в президентскую программу по безопасным качественным дорогам. За 2017 год отремонтировано 105 км дорог, за 2018 год — 126 км

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