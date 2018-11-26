Жители Украины будут платить на 16-20% больше из-за новой цены на газ

Киев, , 16:11 — REGNUM Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на тепло, сообщило 26 ноября издание «Новое время».

Тарифы будут повышены от 15,9% до 19,8%, при этом тариф для религиозных организаций повысится на 63,5% — 91,6%.

По новым тарифам начнут платить пять предприятий теплокоммунэнерго, а затем они распространятся и на другие теплогенерирующие компании.

Напомним, с 1 ноября правительство Украины повысило цена на газ для населения на 23,5%.

Отметим сумма очередного транша МВФ для Украины составит $1,5 млрд. Украина получит эти деньги, только если будет поддерживать определённый уровень платёжеспособности, который, согласно решению правительства страны, достигается за счёт повышения тарифов на коммунальные услуги.

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На 2019 год запланировано ещё две волны повышения цены на газ.