Свердловских мэров призвали увеличить собираемость платежей ЖКХ

Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Свердловским муниципалитетам нужно поработать над увеличением собираемости платежей за услуги ЖКХ. Об этом заявил журналистам первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Орлов упомянул, что за наращивание долгов по услугам ЖКХ «во многом» ответственны главы муниципалитетов. Местная власть отвечает и за уровень собираемости, напомнил первый вице-губернатор. «Нужно над этим работать», — подчеркнул Орлов.

От жёсткого «разноса», который чиновник устроил 15 ноября 2018 года по поводу ситуации с отоплением в Каменском и Белоярском районе, не осталось и следа. Орлов положительно оценил ситуацию с отоплением: «В отопительный сезон мы вошли планово, без каких-либо проблем, мы снижаем задолженность наших муниципалитетов», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Напомним, 19 ноября 2018 года свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов заявил, что задолженность региональных организаций ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов составила 8 млрд рублей. Из этой суммы большая часть долгов — за газ, 6 млрд 700 млн рублей. Депутат Заксобрания Владимир Никитин тогда назвал эти цифры «сумасшедшими».

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