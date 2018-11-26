Создатель God of War удивит геймеров новым проектом

Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM В сети появилась информация о том, что креативный директор компании SIE Santa Monica Studio, известный геймдизайнер Кори Барлог может работать над новым масштабным проектом. Об этом на странице в соцсети Twitter рассказал директор Moon и Warcraft Дункан Джонс.

https://twitter.com/ManMadeMoon/status/1065052929160175616

В своей публикации Джонс похвалил Барлога за его качества и заявил поклонникам: если они считают, что God of War является «Магнум Опус» геймдизайнера (величайшей и самой амбициозной работой в жизни — ИА REGNUM ), то они сильно ошибаются, и для того, чтобы убедиться в этом, им нужно лишь немного подождать.

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Напомним, God of War выполнена в жанрах Hack and slash (игры, в которых упор сделан на применение холодного оружия в ближнем бою) и Action-adventure (приключенческий боевик), первая часть игры вышла на платформах PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation Vita в 2005 году.

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