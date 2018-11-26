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Министр труда США отмечает крайне низкий уровень безработицы в своей стране

Общество

И знает причину «ее исключительности»

Вашингтон, 26 ноября 2018, 15:41 — REGNUM  США достигли такого низкого уровня безработицы, какого в этой стране не было пятьдесят лет, сообщает на своей странице в твиттере министр труда США Александр Акоста:

«Со времени избрания Дональда Трампа президентом США уровень безработицы упал до 3,7% — это самый низкий показатель с 1969 года».

Министр также обратился с благодарностью к трудящимся в США людям:

«Мы особенно благодарны американской рабочей силе, самой большой в мире. Американские шахтеры и аграрии, производители и строители, грузчики и водители, делают наш народ поистине исключительным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безработица в Техасе снизилась до рекордных показателей за всю историю наблюдений; по словам конгрессмена от этого штата Кевина Брэди, «Рабочих мест стало больше, зарплаты — выше из-за налоговых льгот благодаря республиканцам, менее болезненной бюрократии и поддержки Белым домом и Конгрессом американской энергии».

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Зарубежная хроника
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