Военные Израиля застрелили палестинца

Тель-Авив, Израиль, , 15:39 — REGNUM Вооруженные силы Израиля застрелили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 26 ноября Anadolu.

По словам израильской стороны, убитый первым совершил нападение и ранил трех военнослужащих, в ответ был открыт огонь на поражение. Палестинская сторона подтвердила факт гибели человека.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, зачастую рейды заканчиваются столкновениями, а также смертельными исходами.

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