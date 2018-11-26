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«Они сделали операцию виноградинке». Что значит новый мем?

Общество

Демонстрационное видео иллинойской больницы послужило поводом для шуток

Иллинойс, США, 26 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  В сети набирает популярность новый мем — фраза «Они сделали операцию виноградинке» и кадры из видео, где робот-хирург счищает кожу с ягоды. Выражение уже стало вирусным в Twitter и даже получило отдельный раздел на Reddit. Поводом для мема стал ролик о роботизированной хирургической системе, опубликованный на YouTube еще в 2010 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Установку «Да Винчи» разработали в 2000 году. Спустя 10 лет больница Эдварда в Иллинойсе приобрела хирургическую систему и опубликовала видео на YouTube, демонстрирующее точность и качество работы установки. На нём врач, управляя роботом, снимает кожицу с виноградины.

В конце ноября на ролик обратил внимание Instagram-аккаунт с мемами Simple Dorito. В нём опубликовали скриншот видео с подписью: «Они сделали операцию виноградинке».

https://www.instagram.com/p/BqYN9tvgKKa/

Фраза и скриншоты из видео вскоре начали распространяться в соцсетях, превратившись в новый абсурдный мем. Многие пользователи просто публикуют выражение, иногда сопровождая его скриншотом. Другие же придумывают развитие мема, рассказывая подробности об операции виноградины, её состоянии после хирургического вмешательства и даже докторах, которые боролись за жизнь ягоды.

https://twitter.com/kylieisaloner/status/1066391739806728192

https://twitter.com/esleyeaton/status/1066514068670943232

https://twitter.com/Chaz_Carlos/status/1066744839058989056

https://twitter.com/Swaklik/status/1066789580593131520

Ранее в сети появился мем «Муки выбора». На нём изображен фрагмент из фильма «Форсаж», на котором Брайан О’Коннер перепрыгивает с автомобиля на фуру и обратно. По версии пользователей, кадр из фильма иллюстрирует сложность принятия решений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мукам выбора посвятили мем из фильма «Форсаж»

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