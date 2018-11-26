Севастопольских школьников сориентировали на судостроение

Севастополь, , 15:32 — REGNUM Сотрудники Севастопольского госуниверситета — проректор по учебной работе Денис Ярыгин и директор Морского института Дмитрий Бурков — провели 34 профориентационные встречи со старшеклассниками на форуме «Образование — «Севмаш» — Карьера», сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

Представители университета рассказали школьникам о специальностях вуза и возможностях подготовки по направлению судостроения и судоремонта.

«Наш университет и «Севмаш» длительное время сотрудничают в вопросах подготовки кадров для судоремонтной и судостроительной отрасли. Мероприятие позволило сориентировать ребят на обучение в университете по профессиям, которые востребованы на предприятии», — сообщил Денис Ярыгин.

Также на форуме стороны обсуждался вопрос целевой подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для «Севмаша» на базе СевГУ.

«Мы готовим студентов для «Севмаша» и в ходе обучения держим прямую связь с работодателем. Студенты проходят практику на производстве, выполняют курсовые и дипломные проекты по заданию и под контролем ведущих специалистов предприятия. Таким образом наши выпускники получают необходимые компетенции для работы в инженерной должности на предприятии», — сообщил Дмитрий Бурков.

По итогам форума вуз и предприятие договорились о расширении сотрудничества в рамках подготовки кадров различных направлений, востребованных на предприятии.

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