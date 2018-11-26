Нурмагомедов или Сталин: в Дагестане предложили переименовать улицу

Каспийск, Дагестан, , 15:40 — REGNUM Глава федерации бокса Дагестана, депутат городского собрания города Каспийска Зайналабид Гаджиев предложил назвать одну из улиц города в честь бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Переименовать инициатор предложил улицу имени Иосифа Сталина, пишет 26 ноября «Mirmol».

По словам депутата, Сталин принес некоторым народам Кавказа очень много горя, сослав их в далекие от родины земли.

«Это неуважение к нашим братьям, которые могут посетить наш город», — цитирует портал Гаджиева.

Он считает, что улицу уместно было бы назвать в честь выдающегося дагестанца, прославившего свой край. В качестве примера он назвал имя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Тем более, что улица находится рядом с самым большим спортивным объектом города — Дворцом спорта имени борца Али Алиева.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Противники выступают не столько против имени чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сколько против переименований улиц вообще.

«Оставьте уже в покое эти названия, больше нечем заняться что ли? Все равно люди по-старому будут назвать, как привыкли», — пишет Арсен О. С ним солидарны и некоторые другие жители города.

Читайте также: Нужно ли возвращать улицам Махачкалы прежние названия?

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре один из жителей Каспийска Марат Г. предложил назвать одну из улиц города в память об убитой восьмилетней девочке Калимат Омаровой, тело которой было найдено в октябре 2018 года. Мужчина разместил в интернете петицию, адресованную представителям республиканской власти, и попросил земляков поддержать его идею.

По его словам, улица, названная в честь девочки, станет памятью обо всех детях, которые стали жертвами убийц, педофилов, похитителей. Однако дагестанцы, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, в подавляющем большинстве своём высказались категорически против данной затеи.

Читайте также: Именем убитой Калимат Омаровой в Дагестане просят назвать улицу