Сальвини и губернатор Лацио приняли участие в сносе домов мафии в Риме

Рим, , 15:22 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини и губернатор Лацио Никола Дзингаретти приняли участие в сносе домов, принадлежавших известному мафиозному клану и незаконно построенных 40 лет назад на южной окраине Рима, передает информагентство Ansa в понедельник, 26 ноября.

Сальвини и Дзингаретти оба находились в кабине бульдозера, но управлял им, по словам политиков, не один из них, а профильный специалист.

Дзингаретти, представляющий оппозиционную Сальвини и правительству Демократическую партию, заявил, что их с министром совместное участие в сносе домов мафии является не политическим жестом, а ответом на запрос граждан «вернуть законность» в Италии.

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