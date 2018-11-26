Doom-ностальгия: вышел трейлер топ-игры Prodeus с «пиксельной» графикой

Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Геймдизайнеры Джейсон Моджика и Майк Воллер выложили в сеть трейлер будущего шутера (игра в котором упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица (FPS) Prodeus. Ролик был опубликован 25 ноября на портале Mxdwn.

Моджика и Воллер известны геймерам как одни из создателей известных хитов Doom и Bioshock. В описании к трейлеру они отметили, что графика Prodeus выполнена в духе классических FPS, при этом в игре топ-уровня будут использованы современные технологии. Любой геймер, посмотревший ролик, тут же поймёт, что именно они имеют в виду. Ожидается, что игра выйдет в 2019 году.

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Напомним, Джейсон Моджика и Майк Воллер также работали над созданием игр серии Call of Duty: Black Ops. Изданием Prodeus будет заниматься компания Bounding Box Software Inc.

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