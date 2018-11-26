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В Волгограде придумали, как использовать построенный к ЧМ-2018 стадион

Общество

В Волгоградской области разработали план использования стадиона «Волгоград-Арена»

Волгоград, 26 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  На территории стадиона «Волгоград-Арена», который был построен к чемпионату мира по футболу, могут появиться выставочный зал и музей спорта. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона. План использования стадиона сейчас направлен в министерство спорта РФ. Ранее он получил положительную оценку экспертов Волгоградского госуниверситета.

По данным председателя регионального комитета по развитию туризма Аркадия Глушко, на стадионе планируется проводить не только спортивные, но и значимые культурные мероприятия. Так, на территории «Волгоград-Арены» должны появиться музей спорта Волгоградской области, выставочный центр, дополнительные детские и спортивные объекты. Здесь планируют проводить матчи футбольного клуба «Ротор», а также матчи федерального уровня, концерты и выставки.

«Передать стадион Волгоградской области из федеральной собственности планируется в июне 2019 года», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что стадион «Волгоград-Арена» был введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Он рассчитан на 45 тыс. человек.

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