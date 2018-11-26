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Посёлки Куршской косы запитали электроэнергией из Калининградской области

Общество

Ранее электроэнергия поставлялась сюда из Литвы

Калининград, 26 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Посёлки национального парка «Куршская коса» подключили к энергетической системе Калининградской области, передает ОТР. На этой территории находятся три населенных пункта, в которых в общей сложности живут почти полторы тысячи человек.

Раньше, ещё со времён Советского Союза электроэнергией эти районы по воздушным электросетям питала соседняя Литва. Однако такая система периодически давала сбои, и местные жители оставались без света.

«До строительства новой сети, […] мы практически два-три раза в месяц оказывались без электричества. Даже и без воды были, потому что электроэнергии нет, скважина не работает, воды нет», — жалуется житель одного из посёлков.

Теперь ситуация изменилась. Рабочие проложили более полусотни километров подземных кабелей. Энергетики также реконструировали две подстанции, ещё три были построены с нуля. Здесь установлены современные комплексы оборудования с телеметрией и автоматикой.

Как заверили энергетики, все работы проведены с минимальным вторжением в хрупкую экосистему Куршской косы.

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