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В Италии задержаны перевозчики мигрантов: тариф – 1500 долларов за человека

Общество

Всего за один рейс незаконные перевозчики получили около 400 тысяч долларов

Поццалло, Италия, 26 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  Правоохранители органы Италии задержали пятерых граждан Египта по обвинению в незаконной доставке в Италию нелегальных мигрантов, сообщает Affari Italiani в понедельник, 26 ноября.

На борту лодки, которая в субботу, 24 ноября, достигла берегов Италии, находились 264 человека. По данным следствия, «тариф» на перевозку составлял 1500 долларов за человека, всего за рейс незаконные перевозчики получили около 400 тысяч долларов.

Пассажиры лодки размещены в центре по приему мигрантов. По их словам, на протяжении всего двухдневного плавания перевозчики не обеспечивали их ни водой, ни пищей.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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