Американцы скептически относятся к возможности скорого покорения космоса

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Несмотря на самоуверенные утверждения основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска, который заявил, что намерен полететь на Марс в числе первых, большинство американцев еще не уверены, что мы будем жить на другой планете в ближайшее время. Такие данные получил портал Axios на основе социологического опроса, сообщает издание 26 ноября.

Только для 41% респондентов существует хотя бы малейшая вероятность того, что люди когда-нибудь будут жить в космосе. При этом, если бы путешествие на другие планеты было бесплатным, то половина американцев отправились бы в космос хоть завтра. Те, кто больше всего хотят схватить чемодан и отправиться в путь, — это большей частью молодые мужчины (57%) и мужчины в целом (42%). А вот женщины менее заинтересованы в немедленном, хотя и бесплатном, путешествии в космос (27%).

Онлайн-опрос проводился среди взрослых американцев в возрасте 18 лет и старше, живущих в США. Данные были взвешены по возрасту, расе, полу, образованию и географии с использованием данных о составе американского сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск полагает, что его полет на Марс с 70% вероятностью состоится примерно через семь лет, когда цена на билет на одну из первых ракет разработки SpaceX уже будет стоить всего лишь несколько сот тысяч долларов. Также Маск подчеркнул, что путешествие на четвертую планету Солнечной системы вполне может закончиться его гибелью.