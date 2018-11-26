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В Twitter восхищаются настоящей дружбой собаки и плюшевого медведя

Общество

Пользователи делятся фотографиями любимых игрушек домашних питомцев

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В Twitter восхищаются настоящей дружбой собаки и плюшевого медведя
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Firelyli
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Вашингтон, 26 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  В Twitter стало популярным видео с псом по кличке Хабс, который неотрывно следит за стиркой плюшевого медведя, переживая за любимую игрушку. Ролик набрал почти 10 млн просмотров и стал поводом для очередного треда — в комментариях пользователи стали показывать игрушечных друзей своих питомцев.

https://twitter.com/jacquelineestey/status/1065812691187580928

Хозяйка Хабса Жаклин рассказала, что пёс просидел возле стиральной машинки весь цикл стирки и смотрел на медведя, не отрываясь ни на секунду. Когда игрушку забрали сушиться, Хабс внимательно осмотрел барабаны машинок в поисках медведя.

https://twitter.com/jacquelineestey/status/1065851195497963520

Эта история растрогала многих пользователей, в особенности владельцев собак. Они начали делиться фотографиями своих питомцев и их любимых игрушек.

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В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Firelyli
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
2
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter The Oracle
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
3
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Scott Patterson
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
4
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Maggie Ryan
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
5
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter AnotherOldLady
В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Ранее пользователи соцсетей вступились за щенка, которого полиция «арестовала» за укус. Пёс потерялся и прятался под машиной, откуда его пытался достать сотрудник правоохранительных органов. Напуганная собака дважды укусила полицейского, из-за чего попала в питомник. Юзеры собрали тысячи подписей под петицией об освобождении щенка, после чего его отдали хозяевам.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный в Великобритании щенок вышел на свободу

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