В Волгограде обсудили инновационные формы социальной работы с населением

Волгоград, , 14:40 — REGNUM Специалисты Волгоградского государственного университета (ВолГУ) совместно с представителями комитета социальной защиты населения Волгоградской области провели круглый стол «Инновационные формы социальной работы с различными группами населения», сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

Выступивший на мероприятии помощник первого проректора ВолГУ Алексей Суслов отметил, что круглый стол открывает серию мероприятий, которые пройдут в рамках договора о сотрудничестве, заключенного между нашим вузом и департаментом администрации региона.

«Важно, чтобы наука и практика шли рука об руку, поэтому сегодняшняя встреча станет хорошим стартом для продолжения сотрудничества», — отметил представитель университета.

Отмечается, что в ходе круглого стола с докладами выступили представители органов власти, некоммерческих организаций и реабилитационных центров, студенты и преподаватели ВолГУ. Участники встречи обсудили инновации в социальной работе с молодежью, социальное проектирование, арт-технологии в системе реабилитации детей-инвалидов, и другие вопросы.

Читайте также: Студенты ВолГУ обсудили миграционную политику со студентами стран ЕС