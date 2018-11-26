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В Волгограде обсудили инновационные формы социальной работы с населением

Общество

Круглый стол открыл серию мероприятий, которые пройдут в рамках сотрудничества ВолГУ и департамента соцзащиты Волгоградской области

Волгоград, 26 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Специалисты Волгоградского государственного университета (ВолГУ) совместно с представителями комитета социальной защиты населения Волгоградской области провели круглый стол «Инновационные формы социальной работы с различными группами населения», сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

Выступивший на мероприятии помощник первого проректора ВолГУ Алексей Суслов отметил, что круглый стол открывает серию мероприятий, которые пройдут в рамках договора о сотрудничестве, заключенного между нашим вузом и департаментом администрации региона.

«Важно, чтобы наука и практика шли рука об руку, поэтому сегодняшняя встреча станет хорошим стартом для продолжения сотрудничества», — отметил представитель университета.

Отмечается, что в ходе круглого стола с докладами выступили представители органов власти, некоммерческих организаций и реабилитационных центров, студенты и преподаватели ВолГУ. Участники встречи обсудили инновации в социальной работе с молодежью, социальное проектирование, арт-технологии в системе реабилитации детей-инвалидов, и другие вопросы.

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