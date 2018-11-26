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Роспотребнадзор намерен привлекать студентов к аккредитации вузов

Общество

Между ведомством и Российским союзом молодежи действует соглашение по привлечению общественных наблюдателей на ЕГЭ и ОГЭ

Москва, 26 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  К процессу государственной аккредитации российских вузов следует привлекать активных студентов, представляющих молодежные организации. Об этом заявил журналистам глава управления оценки качества образования и контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко.

Чиновник напомнил, что между ведомством и Российским союзом молодежи (РСМ) на протяжении пяти лет действует соглашение по привлечению общественных наблюдателей на Единый госэкзамен (ЕГЭ) и Основной госэкзамен (ОГЭ).

Семченко подчеркнул, что именно институт общественных наблюдателей сделал единый экзамен «честным, прозрачным и объективным». Теперь в надзорном ведомстве считают необходимым привлекать представителей РСМ к деятельности по аккредитации вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ предлагает объединить процедуру лицензирования и государственной аккредитации вузов.

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