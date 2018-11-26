Warner Bros.может выпустить сборник игр Batman Arkham Collection

Бербанк, США, , 14:24 — REGNUM Warner Bros. Interactive Entertainment может выпустить сборник видеоигр Batman Arkham Collection, в который, в том числе, войдут ремастеры (версии, получившие более современную графику) игр серии про приключения Тёмного Рыцаря и различные дополнения к ним. Об этом сообщил портал TrueAchievements.

https://twitter.com/DualShockers/status/1066815311586848768

Журналисты смогли обнаружить в сети постер будущего сборника, в который, если верить информации на изображении, войдут ремастеринговые версии Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и игра Batman: Arkham Knight, которая вышла в июне 2015 года. Ожидается, что вместе с этими играми геймеры получат дополнительный контент. Издание отмечает, что официального объявление о выходе сборника от игрового подразделения Warner Bros. пока что не было, но на постере стоит дата 27 ноября 2018 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что издательство DC намерено посвятить тысячный выпуск комиксов Рыцарю Аркхема, который является персонажем игры Batman: Arkham Knight. Таким образом, этот герой будет введен в канон комиксов DC.

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