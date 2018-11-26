В Москве запустят нейронную сеть для обработки фото с камер ГИБДД — СМИ

Москва, , 14:17 — REGNUM В Москве для обработки фотографий с камер ГИБДД запустят нейронную сеть, которая разгрузит техников Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

"Столичные власти запускают «умную» нейронную сеть, способную определить тип, марку и модель автомобиля по силуэтам, логотипам и фонарям», — передает вещатель.

Издание напоминает, что в центр фотовидеофиксации ЦОДД ежедневно поступают сотни тысяч фотографий, которые после обработки и отсеивания брака уходят в ГИБДД.

Из документации к конкурсу по разработке системы следует, что цель новой системы — максимально автоматизировать процесс, сократив нагрузку на техников.

Ожидается, что система по выявлению автомобилей, нарушивших Правила дорожного движения, обойдется столичным властям примерно в 189 млн рублей.

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