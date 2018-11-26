Подмосковный парк или «бытовочный городок»?

Красногорск, , 15:20 — REGNUM Центр парка имени Льва Толстого в подмосковных Химках превратился в «бытовочный городок», сообщает 26 сентября сайт «Экооборона Московской области».

Портал рассказал о появлении в парке «посторонних объектов», торговых и иного назначения, не имеющих отношение к рекреационной функции, а также завалах мусора, складировании изделий из пластика и тротуарной плитки. Активисты обращают внимание, что даже торговые объекты, в основном, не работают, стоят закрытыми.

Общую картину, которая создаётся в парке, сайт именует «захламлением». В доказательство этих слов опубликованы фотографии из зоны отдыха.