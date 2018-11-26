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Подмосковный парк или «бытовочный городок»?

Общество

Общую картину, которая создаётся в парке, сайт именует «захламлением»

Подмосковный парк или «бытовочный городок»?
Марк Шагал. Лавка . 1911

Красногорск, 26 ноября 2018, 15:20 — REGNUM  Центр парка имени Льва Толстого в подмосковных Химках превратился в «бытовочный городок», сообщает 26 сентября сайт «Экооборона Московской области».

Портал рассказал о появлении в парке «посторонних объектов», торговых и иного назначения, не имеющих отношение к рекреационной функции, а также завалах мусора, складировании изделий из пластика и тротуарной плитки. Активисты обращают внимание, что даже торговые объекты, в основном, не работают, стоят закрытыми.

Общую картину, которая создаётся в парке, сайт именует «захламлением». В доказательство этих слов опубликованы фотографии из зоны отдыха.

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Экологические проблемы Подмосковья
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