Ярославль, , 14:16 — REGNUM В Ярославле на улице Красноборской появится новый микрорайон с домами от 10 до 24 этажей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Вопрос строительства микрорайона обсуждался на публичных слушаниях по проекту планировки этой территории в апреле 2018 года. Тогда жители проголосовали против проекта. Однако, как выяснилось, мэр Ярославля Владимир Слепцов не учел мнение жителей и утвердил проект 2 октября. Интересно, что 3 октября Слепцов был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

В мэрии говорят, что разрешения на строительство были выданы застройщику еще раньше.

«Разрешение на строительство многоэтажных жилых домов на улице Красноборской в районе дома №34 было выдано еще в 2016 году. На тот период времени действующим законодательством не требовалось обязательной подготовки проекта планировки территории для выдачи разрешений на строительство. В целях исключения хаотичной точечной застройки и организации дворового пространства ООО «АльянсСтройГрупп» за счет собственных средств был разработан проект планировки, параметры которого соответствуют действующему Генеральному плану города и Правилам землепользования и застройки. Проектом планировки на территории предусмотрено размещение многоэтажных жилых домов переменной этажности, многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/мест, детского сада на 220 мест, проведение комплекса работ по благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек, автомобильных проездов, озеленение и т.д. Вдоль всех улиц предусмотрены велосипедные дорожки», — сообщили ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В мэрии говорят, что строительство не влияет на панораму города и не несет рисков для зеленых насаждений. Кроме того, в домах уже есть дольщики.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы готовят сход против небоскребов и транспортного коллапса