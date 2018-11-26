В Москве прошёл турнир интеллектуальных игр среди молодёжи авиапредприятий

Москва, , 14:06 — REGNUM Более 10 команд ведущих предприятий авиационной промышленности России приняли участие в турнире интеллектуальных игр, который прошёл в Москве. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева.

«Мы проводим эту игру на протяжении 5 лет и очень рады, что количество участников каждый год растет, — прокомментировал событие заместитель управляющего директора по производству АО «ММП имени В.В.Чернышева» Алексей Шатилов. — Приятно видеть, что люди, которые своими руками делают российскую авиационную промышленность лучшей, еще и стремятся расширять свой кругозор».

В соревнованиях приняли участие команды Московского государственного образовательного колледжа, ОКБ им. А. Люльки, АО «МВЗ им. М.Л.Миля» и АО «Камов», АО «ММЗ «АВАНГАРД», ПАО «Ил», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», МАИ, ПАО «Туполев», ПАО НПО «Наука», ПАО «Туполев», АО «ОДК-ГТ», ФГУП «ВИАМ», АО «НПП «Торий», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «ОДК-Сатурн», Лыткаринского машиностроительного завода, а также ПАО «ОДК-УМПО».

По итогам финального тура первое место досталось команде «Угол атаки», сборной АО «МВЗ им. М.Л.Миля» и АО «Камов», второе место — команде компании «Сухой», третье — НПЦ газотурбостроения «Салют». Лучшим знатоком был признан Кирилл Капитонов, капитан команды «Угол атаки» — он получил специальный приз от Московского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышевасоздано в 1932 году, входит в состав АО «ОДК».Производит двигатели РД-33 и его модификации для самолетов МиГ-35, МиГ-29, МиГ-29CМТ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2. Одним из важных направлений деятельности предприятия является ремонт и пост-продажное сопровождение РД-33 и его модификаций. С 2016 года осуществляет серийное производство комплектов заготовок деталей для авиадвигателя ВК-2500 в кооперации с АО «ОДК-Климов» и ПАО «ОДК-УМПО».