В Заксобрании Петербурга обсудят провалы в строительстве метро

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Петербургский парламент решил подробнее разобраться в том, что происходит со строительством подземки и почему новые станции метро не вводят в эксплуатацию годами. Для этого создана специальная рабочая группа, которая исследует деятельность генподрядчика по строительству метро — АО «Метрострой», передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди прочих, в эту группу попросилась депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева. «Я просто хочу, чтобы можно было их вызвать, разобраться, во-первых, в структуре метро, в структуре активов, кому принадлежит, в структуре подрядных организаций — СМУ «Метростроя», разобраться в том, что там происходит», — заявила Дмитриева.

Напомним, деятельность некоторых СМУ, являющихся подрядчиками «Метростроя», в последние годы сопровождалась скандалами и забастовками рабочих, которые не выходили в забой, так как месяцами не получали зарплату.

Несколько дней назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин упомянул о возможности появления конкурентов «Метрострою» в деле развития подземки. Оксана Дмитриева полагает, что попытки «искусственно» создать конкуренцию «Метрострою» обернутся лишь проблемами для города.

«Я не считаю, что можно создать какую-то альтернативу. Я, скорее, склонна поддержать идею огосударствления этой структуры. Чтобы они были полностью подконтрольны. Это естественная монополия, создавать еще другую? Надо посмотреть, какие у них есть мощности, на что они способны», — заметила Дмитриева.

На ее взгляд, во главе «Метростроя» должен встать назначенный чиновник, ответственный за строительство подземки, по статусу его следует приравнять к главе или заместителю главы комитета.

«Чиновник должен быть ответственный. Чтобы не так, как при строительстве стадиона, когда Албин фактически был прорабом. Невозможно же работать прорабом на всех стройках», — сказала Дмитриева.

Сейчас генеральным директором «Метростроя» является Николай Александров, который также владеет более 24% акций компании. До этого стройкой подземки Петербурга заведовал его отец, Вадим Александров, ушедший с поста гендиректора «Метростроя» лишь в 2017 году, фактически передав управление компанией сыну.

Оксана Дмитриева напомнила, что Петербург может выделять на метро по 30 млрд рублей, которые пока «Метрострой» не в состоянии освоить. Так, из-за финансового конфликта со Смольным в срок не будут сданы станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», которые должны были впустить первых пассажиров уже в декабре 2018 года. Срок выполнения контракта продлили до мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Метрострой» возложила на власти Петербурга ответственность за срыв сроков строительства Фрунзенского радиуса, упрекнув Смольный в хроническом недофинансировании стройки.

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