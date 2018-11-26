Эпидемия гриппа в России прогнозируется средней интенсивности

Москва, , 14:05 — REGNUM Эпидемия ОРВИ и гриппа в России в эпидсезоне 2018−2019 гг. прогнозируется средней интенсивности с участием всех трех возбудителей сезонных. Об этом заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко, передает «Медвестник».

По ее словам, в частности, основными возбудителями эпидемий станут штаммы A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и В. При это интенсивность эпидемии во многом будет зависеть от удельного веса штамма A (H1N1)pdm09.

Прививки от гриппа сделала почти треть граждан России

По данным НИИ гриппа, в субъекты РФ полностью завершены поставки вакцин для профилактики гриппа. По данным регионов, от гриппа привиты 61 млн человек (41,3% от населения), в том числе дети — 15,4 млн, беременные — 172 тыс.

Подробнее: Росздравнадзор: коек для лечения больных ОРВИ и гриппом не хватает

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росздравнадзора, регионы России в целом готовы к эпидемическому подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Между тем, коек в медучреждениях для стационарного лечения больных ОРВИ и гриппом недостаточно.

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