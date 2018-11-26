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Города-лидеры РФ по качеству жизни оказались и лидерами по микрозаймам

Общество

В семи из десяти перечисленных городов с высоким качеством жизни наблюдается также и повышенный спрос на онлайн-займы

Города-лидеры РФ по качеству жизни оказались и лидерами по микрозаймам
Кошелек

Москва, 26 ноября 2018, 13:56 — REGNUM  В семи из десяти городов с высоким качеством жизни, вошедших в топ-10 по версии Финансового университета, наблюдается также и повышенный спрос на онлайн-займы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор микрофинансовой компании «Займер» Роман Макаров.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Эксперты университета, составлявшие рейтинг, учитывали состояние дорог, работу ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работу городских властей, оценку населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценку жителями городов своего уровня дохода.

«В семи из десяти перечисленных городов с высоким качеством жизни наблюдается также и повышенный спрос на онлайн-займы. В частности, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, по нашим данным, входят в тройку городов-лидеров по объемам выдачи через интернет-займы до зарплаты.

На Москву приходится около 15% всех выданных в России онлайн-займов, на Санкт-Петербург — порядка 8% и на Екатеринбург — 2,5%. Еще в четырех городах из списка Топ-10 Финансового университета — в Тюмени, Казани, Сочи и Сургуте — также спрос на онлайн-займы выше среднего по России.

Макаров объясняет это тем, что достаточный уровень доходов стимулирует активное потребительское поведение жителей крупных городов, и многие проявления его горожане удовлетворяют за счет заемных средств, в том числе и микрозаймов.

«Так, за неполный ноябрь 2018 года жители семи перечисленных городов уже заняли в интернете более 180 млн рублей на срочные расходы, основная часть которых — покупка товаров широкого потребления, поездки и выплата очередного платежа по банковскому кредиту», — говорит эксперт.

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