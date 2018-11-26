Прокуратура обнаружила нехватку учебников в 26 школах Великого Новгорода

Великий Новгород, , 13:47 — REGNUM Прокуратура Великого Новгорода установила нехватку учебников в 26 образовательных учреждениях города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, речь идёт об учебниках по ИЗО, музыке, технологии, физической культуре, ОБЖ, литературе, алгебре, физике и другим предметам.

«Прокурор внёс мэру города представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений», — сообщили в прокуратуре.

Нехватка учебников была также выявлена в Любытинском, Солецком, Чудовском, Холмском и Марёвском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом учебного года обеспеченность учебниками школ Новгородской области оценивалась в 97%. 15 ноября на заседании правительства России председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о выделении 660 млн рублей на учебники двум регионам РФ — Новгородской области и Дагестану, при этом Дагестану выделено 608 млн рублей на приобретение 2 млн учебников. Новгородская область получит федеральные средства на 130 тыс. учебников.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство выделило средства на 2 млн учебников для детей Дагестана