Краснодарский суд удовлетворил апелляцию на арест рэпера Хаски

Краснодар, , 13:43 — REGNUM Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил заявление защиты Дмитрия Кузнецова, известного также как рэпер Хаски, и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Об этом 26 ноября на странице в Facebook написал Алексей Аванесян.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал Аванесян.

Как сообщало ИА REGNUM, Хаски был задержан в Краснодаре 21 ноября: после того, как прокуратура запретила проведение его концерта, он выступил перед зрителями прямо на улице, стоя на крыше автомобиля. После этого суд вынес постановление об административном аресте исполнителя. Накануне, 25 ноября, В Москве прошел концерт в поддержку Хаски, собравший около 6 млн рублей.

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