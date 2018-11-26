В Санкт-Петербурге задержан мужчина, развращавший девочку через соцсеть

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в том, что в течение полугода он развращал 12-летнюю девочку. Об этом 26 ноября сообщил сайт телеканала 78.

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась мать ребёнка, она рассказала, что 35-летний мужчина на протяжении полугода путем общения в соцсети развращал её дочь. Если вина задержанного будет доказана, он может понести наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в городе Обнинск Калужской области был по горячим следам задержан мужчина, работающий таксистом. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что он демонстрировал половые органы её 10-летнему ребёнку.

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