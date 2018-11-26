Антициклон несёт в Москву похолодание

Москва, , 13:32 — REGNUM В Москве после последних осенних выходных ожидается усиление морозов. По прогнозам синоптиков, температура воздуха уже начала постепенно понижаться. Так, сегодня, 26 ноября, столбики термометров опустятся до — 3 градусов в Москве и — 6 градусов по области.

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Уже завтра ещё похолодает. По данным Гидрометцентра, в столице ожидается −8…−6° и −11…−6° по области. Днем прогнозируется небольшой снег, максимальная температура −4…−2° и −7…−2° соответственно.

28 ноября ночью похолодает до −10…−8° в мегаполисе и −13…−8° в Подмосковье. Днем воздух не прогреется выше — 4°.

Как пояснили в Гидрометцентре, холода в регион принесёт антициклон.

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«Значения средней суточной температуры к концу недели окажутся ниже климатической нормы на 4−5° и будут соответствовать норме середины зимы», — уточнили в центре.

Напомним, ранее представители центра «Фобос» сообщили, что в декабре 2018 года ожидается мягкая зима, а в январе 2019 года придут уже нормальные зимние морозы.

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