Росздравнадзор: коек для лечения больных ОРВИ и гриппом не хватает

Москва, , 13:32 — REGNUM Регионы России в целом готовы к эпидемическому подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Между тем, коек в медучреждениях для стационарного лечения больных ОРВИ и гриппом недостаточно. Об этом заявила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина, передаёт «Медвестник».

Так, по её словам, для стационарного лечения не хватает коек в 51 субъекте РФ. В 60 регионах не хватает реанимационных коек для пациентов с ОРВИ, гриппом и осложнениями. В 22 регионах отсутствует специальное оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Кроме того, в 10 субъектах РФ нет лабораторий с современными методами диагностики вируса гриппа, в 11 субъектах отсутствуют графики закупки диагностикумов для лабораторной верификации возбудителей гриппа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава Минздрава Вероника Скворцова доложила президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности регионов к эпидсезону 2018−2019 гг. По её словам, в регионах насчитывается более 100 тыс. инфекционных коек, все реанимации инфекционных больниц оснащены полностью, количество аппаратов ЭКМО увеличено в два раза.

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