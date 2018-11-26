Нилов: Расширение недревесных ресурсов может быть невыгодно лесхозам

Москва, , 13:15 — REGNUM Внесенные в Госдуму поправки в Лесной кодекс предполагают расширение возможности граждан по бесплатному сбору в лесах недревесных материалов и могут ущемлять интересы лесхозов и арендаторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил автор законопроекта депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Поправка предполагает, что не только валежник (в соответствии с принятым в апреле 2018 года законом) должен быть разрешен для сбора гражданами для личных нужд: разрешен должен быть и валежник, и ветровал, и сухостой. В поправке содержится конкретная регламентация: дополнить перечень ресурсов, которые граждане могут собирать свободно для личных нужд», — сказал Нилов.

Он также считает очевидным, что «поправки могут быть кому-то невыгодны, ущемлять интересы лесхозов, арендаторов лесов, приводить к тому, что количество покупаемых населением дров и пиломатериалов у «хозяев тайги» может уменьшиться в разы».

"Сообщаю, что готов к аргументированной дискуссии», — подчеркнул депутат.

Парламентарий не согласен с тем, что его инициатива предполагает сужение возможностей для граждан запасаться ресурсами для отопления жилья и для хозяйственной деятельности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии со вступающим в силу 1 января 2019 года законом «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам» будут относиться к недревесным лесным ресурсам. Прописывается, что сбор валежника как недревесного лесного ресурса должен осуществляться в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд. При этом в Рослесхозе уточняют, что также к недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и так далее.

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