В Москве предложили внедрить социальное такси в общую систему таксопарков

Москва, , 15:46 — REGNUM Рынок социального такси функционирует отдельно от общей системы таксомоторных перевозок в регионах России, и это сильно тормозит его развитие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель центра компетенции международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус, комментируя заявление заместителя генерального директора «Мосгортранса» о создании приложения по вызову социального такси в Москве и увеличении числа соответствующего типа автомобилей.

По словам Швагеруса, приложение для вызова такси, например, «Яндекс.Такси», «Gett Такси» и другие, эффективно работают лишь в том случае, когда в службе стабильно зарегистрировано много автомобилей. Однако социальных машин в Москве находится довольно мало, а все бюджетные средства на увеличение парка проходят лишь через департаменты и министерства социального обеспечения.

«Очень плохо, что система социального такси, которая есть в каждом субъекте РФ, функционирует отдельно от самого рынка такси. Например, в Нью-Йорке, для того, чтобы получить лицензию на такси, применяется специальная квота, то есть таксисты обязаны оборудовать свой автомобиль системами, которые позволяют инвалидам загружаться. До тех пор, пока социальное такси будет отдельно, ни о каком развитии этой сферы речи быть не может», — подчеркнул Швагерус.

Напомним, до конца 2018 года число социальных такси в Москве должно увеличиться до 100 штук, заявил в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов. Он также отметил, что планируется создать специальную службу для вызова такого вида такси до марта 2019 года.

Добавим, ранее в Москве предложили оборудовать такси камерами видеонаблюдения за происходящим в салоне автомобиля. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила генеральный директор компании VIGTrans Наталья Минакова, установление видеокамер, даже в целях профилактики правонарушений со стороныводителей и для безопасности пассажиров, можно расценить как вмешательство в личную жизнь и усиление контроля над частной жизнью пассажиров. Поэтому более эффективный способ — это тщательная проверка профпригодности и адекватности водителей и создание «чёрного списка таксистов».

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