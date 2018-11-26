На Камчатке сравнение пенсионера с животным стоило чиновнице работы

Петропавловск-Камчатский, , 12:59 — REGNUM Хамство и пренебрежительное отношение чиновников к пенсионерам, примеров которому в последнее время в разных регионах России было уже как минимум несколько, нашло своё продолжение на Камчатке. Здесь сотрудница краевого правительства сравнила пожилого мужчину с животным.

Инцидент произошёл 19 ноября. В этот день полиция задержала 67-летнего мужчину, который находился с предметом в руках, похожим на обрез, прямо у здания правительства Камчатского края. Позднее в сети появился ролик с вооружённым пенсионером, снятый на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства.

В комментариях женщина, которая предположительно являлась сотрудницей администрации, предложила усыпить пенсионера с помощью дротика как животное. Найти автора оскорбительного высказывания не составило труда. Как заявили в пресс-службе правительства Камчатского края, для установления её личности даже не потребовалось служебного расследования — сотрудница была установлена в оперативном порядке.

«Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» для неработающих пенсионеров. Сама же посидеть на «макарошковой диете», которую общественники назвали «рационом медленного умирания», чиновница отказалась, сославшись на статус министра. В настоящее время она также уволена.