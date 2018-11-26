УФССП Прикамья дало ответ по ситуации «с покупкой генеральской должности»

Пермь, , 13:04 — REGNUM В УФССП Пермского края ещё в первой половине 26 ноября комментарий по поводу ситуации вокруг заместителя руководителя ведомства и «покупки генеральской должности» находился на согласовании с руководством краевой службы судебных приставов. В пресс-службе УФССП по региону корреспонденту ИА REGNUM заявили, что во второй половине дня дадут официальный комментарий.

«Официальную позицию от управления мы согласовываем с руководителем, но он уехал на встречу», — отметили в пресс-службе и добавили, что ждут руководителя.

Однако сразу после обеда 26 ноября решение резко изменилось.

«С руководителем переговорили, он вернулся. Мы эту комментировать не будем. Без комментариев», — сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в интернете появилась информация о том, что заместитель главы УФССП по Пермскому краю Ольга Накарякова стала жертвой мошенников. По данным информресурсов, с чиновницей связались по телефону два человека, которые представились помощником директора ФССП России Новиковым и заместителем директора ФССП России Ольгой Помигаловой. Собеседница сказала Накаряковой о том, что в отношении её руководителя якобы возбуждено уголовное дело, и он будет уволен. Вакантный пост может занять Ольга Накарякова. Замглавы УФССП, по данным информресурсов, перечислила 400 тыс. рублей якобы в фонд помощи губернатора Пермского края. Впоследствии выяснилось, что чиновница разговаривала с мошенниками, им и перечислила крупную сумму денег за продвижение по карьерной лестнице.

«МБХ медиа» сообщает, что уголовное дело по факту мошенничества приостановлено, поскольку не установлены лица, которым можно предъявить обвинение.

Кадровых изменений в УФССП по Пермскому краю не произошло. Ольга Накарякова по-прежнему занимает должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — заместителя главного судебного пристава Пермского края в отличии от другой чиновницы (из Шадринска Курганской области), которая оказалась в аналогичной ситуации в 2017 году. Мошенники предложили перечислить 750 тыс. рублей за должность заместителя министра в одном из федеральных ведомств. Следственный комитет Зауралья возбудил уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» по факту перечисления денежных средств неустановленному лицу экс-заместителем главы Шадринска по социальным вопросам Светланой Дахиной за решение вопроса о продвижении по службе. После случившегося Дахина написала заявление об отставке.

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