В сети появилось вирусное видео на тему «Звездных войн» с детьми-джавами

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM В соцсетях набирает популярность вирусное видео, в котором двое детей, одетых фанатами вселенной «Звездные войны» в представителей расы джава, разъезжают на стилизованном детском электромобиле. Изначально ролик был опубликован на форуме Reddit.

https://twitter.com/xxlfunny1/status/1066245070926561280

В видео показано, как они проезжают мимо женщины, которая явно испугалась, увидев горящие глаза существ с планеты Татуин. Стоит отметить, что на Reddit публикация набрала уже около 40 тыс. очков, издание отмечает, что это даёт понять: дети прославятся.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в сети появилась информация: в девятой части космической саги «Звездные войны» её поклонники вновь могут увидеть Люка Скайокера в исполнении Марка Хамилла. Также, согласно слухам, Рей может получить свой собственный меч.

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