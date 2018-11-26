В Дагестане из-за угроз сорван фестиваль азиатской культуры

Махачкала, , 13:00 — REGNUM В городе Махачкале был отменён фестиваль азиатской культуры «AniDag». Мероприятие было сорвано из-за поступавших угроз в адрес организаторов и участников, передаёт 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль должен был пройти в Аварском музыкально-драматическом театре 25 ноября. Его открытие было намечено на 14:00. Однако за час до начала директор площадки объявил организаторам об отмене мероприятия из-за угроз в социальной сети Instagram.

«Был безобидный ролик, снятый нашим спонсором. Видео перехватила группа «Имамат Дагестана», подписав его словами: «Кто неподалёку — подтягивайтесь. Сейчас будет сцена «Дагестан против нефоров». Мы были вынуждены в 13:30 собрать всех участников и попросить их немедленно идти домой», — рассказала помощница организаторов мероприятия Дийнан Тайгибова.

Она также добавила, что организаторы фестиваля стали выражать свои недовольства на своих страницах в социальных сетях, после чего в их адрес вновь стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления.

Около 20:00 того же дня, по словам писательницы и журналиста Светланы Анохиной, одна из организаторов мероприятия Саида Тучалова была доставлена в Советское РОВД города Махачкалы. Спустя более трёх часов Анохина сообщила в социальной сети, что девушку отпустили.

«Саида уже дома. Ее приглашали для беседы, записали объяснительную с ее слов, просили программку мероприятия», — написала журналист.

Отметим, что фестиваль является ежегодным и проводится с 2012 года. В основу мероприятия заложены аниме-фильмы, а участники — в основном дети и подростки —. переодеваются в костюмы персонажей картин. Здесь также проводятся мастер-классы, демонстрируются танцевальные и вокальные номера, проводятся различные конкурсы.

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Напомним, что это далеко не первый случай отмены в Махачкале различного рода культурно-массовых мероприятий из-за поступающих угроз в адрес организаторов и участников. Так, за последние три года в столице региона были сорваны фестиваль красок, концерты российских поп и рэп-артистов, выступление екатеринбургских исполнителей готической музыки Flos Florum и местных рок-групп и некоторые другие.

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