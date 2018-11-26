Видеоигра Mario + Rabbids Kingdom Battle получила детскую премию BAFTA

Лондон, , 12:07 — REGNUM Видеоигра Mario + Rabbids Kingdom Battle, получила премию BAFTA Children’s Awards (Детская премия британской академии кино и телевизионных искусств). Об этом 25 ноября сообщила официальная Twitter-страница премии.

https://twitter.com/BAFTA/status/1066800079481245696

Над созданием игры работали два подразделения Ubisoft, находящиеся в Париже и Милане. Mario + Rabbids Kingdom Battle разработана для мобильной платформы Nintendo Switch. Портал My Nintendo News отмечает, что игра застала геймеров врасплох, она быстро стала набирать популярность, как только была анонсирована и появились первые обзоры.

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Mario + Rabbids Kingdom Battle — это ролевая игра с элементами пошаговой стратегии. Она представляет собой кроссовер между франшизами Mario от Nintendo и Raving Rabbids от Ubisoft.

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