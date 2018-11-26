У 260 жителей Калужской области в 2018 году впервые выявили ВИЧ-инфекцию

Калуга, , 12:06 — REGNUM В Калужской области на начало ноября 2018 года медиками было зарегистрировано 3349 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, из них 260 случаев — это носители, впервые выявленные в 2018 году. Об этом 26 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

Шесть из десяти вновь выявленных пациентов заразились ВИЧ при незащищенном половом контакте, а каждый четвертый — при употреблении наркотиков. По информации центра, чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются жители в возрасте от 30 до 50 лет и старше (в 2018 году из число составило 70%). Часто заболевание выявляется на поздних стадиях из-за несвоевременного обследования. Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме.

С 26 ноября по 1 декабря 2018 года в России пройдет Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», организованная Фондом социально-культурных инициатив совместно с Минздравом РФ, Министерством образования и науки РФ, Роспотребнадзором. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проходит 1 декабря.

Вирус иммунодефицита, попадая в организм человека, делает его носителем ВИЧ-инфекции, последней стадией данного заболевания является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Источник ВИЧ-инфекции — человек, инфицированный ВИЧ, который может передавать вирус другим сразу с момента заражения. Наибольшая концентрация вируса содержится в сперме, вагинальном отделяемом и в крови инфицированного человека (у кормящей женщины — в грудном молоке). Основные пути передачи ВИЧ — незащищенные половые контакты, общие шприцы для инъекций. Вирус также может передаваться от матери к ребенку во время беременности, при родах и грудном вскармливании.

Напомним, в настоящее время в России выявлено более 1 200 000 ВИЧ-инфицированных, отмечается ежегодный рост заболеваемости.