Пропагандист «мирового джихада» в WhatsApp осужден на 7 лет в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Создатель экстремистской группы в мессенджере WhatsApp признан виновным в содействии террористической деятельности и приговорен к реальному сроку лишения свободы. Уголовное дело Атабека Рустамова рассмотрел Московский окружной военный суд на выездном заседании в Ленинградском окружном военном суде, сообщили 26 ноября в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Как установлено в ходе следствия и судебного процесса, Рустамов был приверженцем радикальных исламистских течений, пропагандируя идеи «мирового джихада» и деятельность террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ноябре 2015 года он создал в WhatsApp группу с целью склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в совершение террористических преступлений, включив в нее пять человек.

В этой группе Атабек Рустам убеждал ее участников в необходимости совершения насильственных действий в отношении лиц иного вероисповедания, терактов и участия в незаконных вооруженных группировках.

«Рустамов вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее ряд участников упомянутой группы, которых в нее включили организаторы, были признаны виновными в несообщении о преступлении и приговорены к штрафам. В то же время администратор другой подобной группы — Азизбек Рустамов — был приговорен к шестилетнему сроку заключения.

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