Рязанских чиновников, забравших детей из семьи погорельцев, ждет проверка

Рязань, , 11:49 — REGNUM В Рязанской области пять детей вернулись в семью погорельцев после вмешательства уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, теперь Анна Кузнецова намерена обратиться в прокуратуру области, чтобы ведомство проверило законность действий органов опеки и попечительства.

Пожар в доме, где жила семья, произошел в августе 2018 года. Восьмилетний сын пары спас своих братьев и сестер, за что был награжден медалью. Но из-за того, что дом полностью сгорел, детей определили в социально-реабилитационный центр. Несмотря на то, что в сентябре у семьи появилась квартира, детей возвращать не стали. Чиновники аргументировали свое решение тем, что в новом жилище не было необходимых условий.

Только сейчас администрация района помогла купить семье необходимую мебель. Помощь оказали предприниматели и благотворительные фонды. Кроме того, семья получит 50 тыс. рублей в виде адресной материальной помощи из бюджета области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, на отца пятерых детей было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности.

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