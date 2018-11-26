Адвокаты рэпера Хаски обжаловали «жесткое» решение суда

Краснодар, , 11:45 — REGNUM Сторона защиты задержанного в Краснодаре рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) обжаловала судебные постановления о его арестах за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования, заявил адвокат Алексей Аванесян. Об этом пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Юрист подчеркнул, что при достаточно большой «вилке» по статье «Мелкое хулиганство (от штрафа в 500 рублей до 15 суток ареста) в отношении музыканта суд необоснованно выбрал «жесткое наказание в виде 12 суток ареста».

«Суд должен был обосновать, почему при отсутствии отягчающих обстоятельств популярному артисту с таким плотным графиком гастролей необходимо было назначить столь жесткое наказание», — подчеркнул адвокат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября суд Краснодара постановил рэпера Хаски по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Ранее музыкант был задержан в Краснодаре 21 ноября после того, как исполнил свои песни, стоя на крыше автомобиля, перед толпой фанатов.

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