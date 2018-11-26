В Москве построят подземный переход через Павелецкую железную дорогу

Москва, , 11:45 — REGNUM В Москве планируют построить подземный переход через Павелецкую железную дорогу. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 26 ноября. Новый пешеходный переход должен появиться на участке от Варшавского шоссе, д.12 до Загородного шоссе.

«Новый подземный переход протяжённостью 60 метров обеспечит жителям быстрый и безопасный путь через железнодорожные пути. В проекте учтены направления пешеходных потоков и интенсивность движения», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Напомним, ранее Москомархитектура согласовала проект пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино. Согласно проекту, он должен облегчить доступ к станции метро «Фонвизинская». Кроме того, планируется построить переход на Курском направлении железной дороги в районе ул. Медиков, а также на Савёловском направлении и на Киевском в районе остановочного пункта Киевский.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России рекомендовало регионам наносить «зебру» прямо на широкие части «лежачих полицейских». Также Минтранс рекомендовал установить на пешеходных переходах подсветку. Отметим, в 2018 году на пешеходных переходах получили травмы 12 тыс. человек, ещё 600 — погибли.

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