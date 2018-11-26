Число жертв теракта в Сомали достигло 15 человек

Могадишо, , 12:01 — REGNUM Число жертв террористического акта в Сомали возросло до 15 человек, сообщает 26 ноября Reuters.

По словам полиции, погибших может оказаться еще больше. Среди убитых был известный священнослужитель, его жена, его последователи, а также охрана. Нападавший ликвидирован.

Ответственность за преступление лежит на группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражающейся за создания в Сомали государства, основанного на законах шариата.

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