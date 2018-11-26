Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:54:40 МСК

Число жертв теракта в Сомали достигло 15 человек

Общество

Убит священник и его жена, а также их сторонники

Могадишо, 26 ноября 2018, 12:01 — REGNUM  Число жертв террористического акта в Сомали возросло до 15 человек, сообщает 26 ноября Reuters.

По словам полиции, погибших может оказаться еще больше. Среди убитых был известный священнослужитель, его жена, его последователи, а также охрана. Нападавший ликвидирован.

Ответственность за преступление лежит на группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражающейся за создания в Сомали государства, основанного на законах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Сомали: погиб священник и его последователи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Сомали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить