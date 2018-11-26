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В Подмосковье резко изменилось число жалоб на нарушение тишины

Общество

Витушева отметила участие активистов в работе с гражданами

Красногорск, 26 ноября 2018, 11:29 — REGNUM  Количество жалоб на нарушение норм тишины и покоя граждан в Подмосковье за год сократилось в три раза, сообщает пресс-служба ГУ Госадмтехнадзора Московской области.

С начала года с просьбами о помощи в ведомство обратились почти 3 тысячи человек. В прошлом году за аналогичный период жалоб было свыше 8 тысяч, отмечается в сообщении.

«Снижение составило более 65%», — заявила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

По её мнению, сокращение жалоб вызвано профилактической работой в данном направлении. Витушева отметила участие активистов в работе с гражданами. При этом Госадмтехнадзор пресек 788 фактов нарушений тишины строительными компаниями и магазинами, шумно разгружавшими товары в ночное время. Большинство нарушений тишины зафиксировано в Подольске, Балашихе, Красногорске и Долгопрудном.

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