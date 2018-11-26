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Студенты Сахалинского госуниверситета сидят без стипендий

Общество

В ситуацию вмешалась прокуратура

Студенты Сахалинского госуниверситета сидят без стипендий
Доширак

Южно-Сахалинск, 26 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Студенты Сахалинского государственного университета уже несколько дней не могут получить стипендии. Информацию об этом появилась в региональных СМИ. Проверкой сообщений занялась прокуратура региона.

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«Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации СМИ «Студенты СахГУ не могут получить стипендию из-за замороженных счетов или технической ошибки», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года проблемы с выплатами стипендий возникли в московском «Технологическом колледже №21». Студенты первого курса накануне Нового года остались без выплат за четыре учебных месяца. Проблемы с выплатами стипендий возникли из-за задержек в «Сбербанке», пояснили в учебном учреждении. Банковские карты для начисления стипендии должны были выдать в начале учебного года, однако дату всё время переносили на неопределённый срок.

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