В Подмосковье в 2019 году стартует экопроект по реабилитации реки Баньки

Красногорск, , 11:43 — REGNUM В 2019 году в Московской области планируют приступить к реализации проекта «Экологическая реабилитация реки Баньки в городском округе Красногорск Московской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной целевой программы «Вода России».

Общая стоимость проекта составит 46 586,7 тыс. рублей, в том числе субвенции из федерального бюджета ожидаются в размере 34 940 тыс. рублей. По результатам выполненных мероприятий планируется улучшение экологических условий 250 тыс. человек, проживающих в непосредственной близости к водным объектам.

Кроме того, в 2019 году стартует шесть вновь начинаемых мероприятия по направлению «Капитальный ремонт ГТС». В частности, работы пройдут на плотинах пруда р. Истоминка в д. Коровино городского округа Серебряные пруды, на реке Куновка в г.п. Запрудня Талдомского муниципального района, на р. Людовна в д. Дальние Прудищи Ленинского муниципального района, на реке Битца в д. Спасское, на реке Нара в г. Серпухове, на р. Чечера в черте мкр. Салтыковска г.о. Балашиха. Общая стоимость работ — около 148 млн рублей, в том числе вложения из федерального бюджета.

В настоящее время в рамках ФЦП на территории Московской области уже реализуется четыре мероприятия, в том числе одно из них затрагивает экологическую реабилитацию русла рек Пехорка и Малашка на территории городского округа Балашиха. Также проводится ремонт плотин в Зарайском, Солнечногорском и Лотошинском муниципальных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Минприроды России выявило свыше 230 объектов на реке Волга, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Итоги исследования установили, что на протяжении реки находятся 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда.

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